Опрос: курсом доллара интересуются 26% жителей Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга не сильно интересуются курсами иностранных валют. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения столицы Урала. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), курсом доллара сегодня интересуются только 26% екатеринбуржцев, а курсом евро – 24%.

При этом котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. А горожане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Ранее другой опрос показал, что каждый второй житель Екатеринбурга за последний год стал больше экономить.