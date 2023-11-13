Екатеринбургский метрополитен меняет расписание поездов

Поезда метро в Екатеринбурге теперь будут ходить по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба местного метрополитена.

Изменения в маршрутах коснутся только будних дней, в выходные движение останется прежним.

Согласно разделу "Информация для пассажиров", начиная с 13 ноября поезда будут ходить еще до открытия станций в 06.00. С конечной станции "Проспект космонавтов" до "Ботанической" первый состав отправится в 05.53, последний - в 00.02. От "Ботанической" первый поезд поедет в 05.56, последний отправится в 00.04.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге планируется запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных. Аналогичная система уже два года функционирует в столичном метрополитене.