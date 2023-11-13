13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Госдума планирует отклонить законопроект об ответственности СМИ за цитирование недостоверной информации

Госдума на этой неделе планирует отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации.
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Законопроект в июне 2020 г., в разгар пандемии и на фоне полемики о карантинах, вакцинах и масках, внесли в Госдуму единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко, пишет "Ъ". Поправки к законам о СМИ и о защите детей от вредной информации сначала касались маркировки анонсов зрелищных мероприятий. Ко второму чтению те же авторы подготовили поправки об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации. В июне 2021 г. Владимир Путин наложил на принятый закон вето. Депутаты планируют рассмотреть отклоненный президентом законопроект в четверг, 16 ноября.

Отметим, после начала специальной военной операции российские власти ужесточили ответственность за дискредитацию армии России. В частности, изданию "Вечерние ведомости" назначено уже шесть штрафов за публикации в Telegram-канале, сделанные в конце февраля-начале марта 2022 г. Около месяца назад Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал главного редактора издания Владислава Постникова на 195 тыс. руб., дополнив сумму всех штрафов ровно до 1 млн руб. На такую же сумму - 1 млн руб. - за фейки про СВО оштрафован мессенджер Viber.

Теги: Госдума, СМИ, цитирование, недостоверная информация


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