В Екатеринбурге предложили создать ассоциацию пассажиров общественного транспорта

Жителям Екатеринбурга поступило предложение о создании ассоциации пассажиров деградирующего общественного транспорта. Команда активистов будет отстаивать интересы пассажиров в попытке наладить работу городской транспортировки местных жителей. С такой инициативой выступил местный урбанист Алексей Кофман.

По его словам, с каждым годом проблема общественного транспорта становится все острее: финансирования не хватает, зарплаты низкие, новых отдельных полос движения нет, из-за чего местным жителям приходиться пересаживаться на личный транспорт, создающий еще больше пробок. Принимающие решения лица на общественном транспорте не ездят, а те, кто познал все ужасы давки и долгого ожидания автобуса на морозе — не могут существенно повлиять на ситуацию.

Городская администрация, считает Кофман, тоже боится принимать какие-то решения, поскольку последние, как правило, негативно воспринимаются местными жителями. Дать кому-то денег, прибегнуть к увольнению или изменения маршрутов — тоже не выход. Однако, как отметил общественник, во многих активных городских группах уже есть коллективное понимание проблемы и в каком направлении двигаться.



"У нас с единомышленниками возникла идея — создать ассоциацию пассажиров общественного транспорта, чтобы объединиться в отстаивании интересов пассажиров. Идея в том, чтобы регулярно устраивать онлайн и оффлайн встречи, обсуждать разные предложения участников, в том числе с экспертами, отправлять и публиковать коллективные обращения с нашими предложениями", — написал Кофман в своих соцсетях.

Создание ассоциации полностью зависит от желания горожан. Тем, кто готов активно участвовать в таком движении, Кофман предложил написать об этом в комментариях под постом или ему в личку.