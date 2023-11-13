13 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Сотрудники ТМК стали лауреатами Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Сотрудники Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), стали лауреатами Всероссийского конкурса "Лучший специалист неразрушающего контроля".

Инженеры отдела неразрушающих методов контроля ВТЗ Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин заняли первое и второе места в категории "ультразвуковой контроль" (УЗК), сообщает пресс-служба ТМК.

В рамках состязаний специалисты ВТЗ выполнили теоретические и практические задания и ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля – достоверного и качественного метода выявления возможных дефектов труб, в ходе которого продукция не получает повреждений. Конкурсанты также ответили на вопросы по технологии и особенностям ультразвукового контроля, разработали проект методики по проведению УЗК предложенного объекта.

Сотрудники Волжского трубного завода Дмитрий Кабанов и Роман Пяткин(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Теги: Трубная металлургическая компания, Волжский трубный завод, Дмитрий Кабанов, Роман Пяткин


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