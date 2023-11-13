Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по услугам такси

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области начала свою работу "горячая линия" по услугам такси и каршеринга.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, специалисты управления и консультационного центра для потребителей ответят на вопросы свердловчан, связанные с оказанием транспортных услуг. Это касается защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, а также деятельности агрегаторов такси.

Звонки принимаются по будням с 8.30 до 17.00 по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства. "Горячая линия" будет работать с 13 по 24 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Екатеринбурге выросли на 100%.