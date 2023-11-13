13 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Администрация Нижневартовска

Власти будут маркировать консервы, чтобы избавиться от фальсификата

В России готовятся ввести маркировку консервов.

Это должно помочь избавиться от фальсификата, который выявляется тоннами. С 1 декабря 2023 года планируется запустить эксперимент по ее внедрению. Обязательной для всего бизнеса маркировка станет с 1 сентября 2024 года, следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сегодня покупатели сталкиваются с заменой сайры на дешевую селедку, в шпротах можно найти балтийской кильки на салаку, а в тушенке вместо мяса белковую массу.

Бизнес не поддерживает меру, но в Центре развития перспективных технологий — операторе маркировки — заявили о готовности бесплатно провести эксперимент для компаний, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос о введении маркировки продуктов питания с превышением калорийности и вредных веществ установленной законодательством нормы. Речь идет о сладких газировках, чипсах, картофеле фри и других продуктах.

Теги: консервы, фальсификат, маркировка


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