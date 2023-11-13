В России выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200 и duty free

Товары дешевле €200, изделия для личного пользования, а также поставки в магазины duty free планируется вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля.

Соответствующее решение было одобрено российской подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию. Также власти намерены продлить экспортные квоты для азотных и сложных удобрений до 31 мая 2024 года.

Гибкие курсовые вывозные пошлины были установлены кабмином РФ в сентябре и начали действовать с 1 октября. Мера является временной и будет действовать до конца следующего года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты и применяется при курсе от 80 руб. за доллар. При среднем значении курса от 80 до 85 руб. пошлина составляет 4% от стоимости товара, при курсе от 85 до 90 руб. — 4,5%. Если курс на уровне 90–95 руб. за доллар (как сейчас), пошлина составит 5,5%, а при курсе более 95 руб. — 7%.

В правительстве говорили, что пошлины вводятся для поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления и защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. За первый месяц действия пошлины сборы составили 30 млрд руб., сообщает РБК.