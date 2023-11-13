В Екатеринбурге пройдет битва поэтов "Mortal Combat. Пронзаем словом!"
16 ноября в Екатеринбурге пройдет битва поэтов "Mortal Combat. Пронзаем словом!".
Как сообщают организаторы, интересные и абсолютно непохожие друг на друга 12 поэтов сразятся за главный денежный приз, поборются за трофей от жюри и другие подарки.
В баттле предусмотрено три тура:
- "Шокируй оппонента" - стихи про своего соперника.
- "Визитка" - поэты читают свои стихи.
- Финал, "Поэтический экспромт" - на заданную тему поэты пишут стихи.
Тройку победителей выберут с помощью тайного голосования зала. Члены жюри проголосуют тоже как рядовые зрители. Председателем жюри станет основатель "Ночи музыки" Евгений Горенбург.
Баттл пройдет 16 ноября в 20.00 в Red Cooper Bar (мероприятие 18+). Спецгостем станет музыкальный дуэт Black Velvet.