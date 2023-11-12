СМИ сообщили об эвакуации поезда Москва – Симферополь
СМИ сообщили об эвакуации пассажирского поезда Москва – Симферополь. Состав остановили в Тамбовской области на станции Мичуринск-Воронежский, пассажиров всех вагонов вывели на станцию, сообщает SHOT.
На месте работают полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.
Сообщается, что один из пассажиров был задержан. Мужчину сняли с рейса и увезли в отделение полиции.
Ни в одном из вагонов взрывных устройств не обнаружено. Поезд после 40 минут простоя на станции Мичуринск-Воронежский отправился дальше в Симферополь.
Предварительно, один из пассажиров напился, стал буянить и угрожать проводникам взрывом. Те сообщили в полицию, и на ближайшей станции дебошира задержали, а поезд успешно проверили и отправили дальше.