СМИ сообщили об эвакуации поезда Москва – Симферополь

СМИ сообщили об эвакуации пассажирского поезда Москва – Симферополь. Состав остановили в Тамбовской области на станции Мичуринск-Воронежский, пассажиров всех вагонов вывели на станцию, сообщает SHOT.

На месте работают полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.

Сообщается, что один из пассажиров был задержан. Мужчину сняли с рейса и увезли в отделение полиции.

Ни в одном из вагонов взрывных устройств не обнаружено. Поезд после 40 минут простоя на станции Мичуринск-Воронежский отправился дальше в Симферополь.

Предварительно, один из пассажиров напился, стал буянить и угрожать проводникам взрывом. Те сообщили в полицию, и на ближайшей станции дебошира задержали, а поезд успешно проверили и отправили дальше.