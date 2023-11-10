10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Найденный на месте аварии финского газопровода якорь, скорее всего, с китайского судна – полиция

Финская полиция считает, что якорь, найденный на месте повреждения эстонско-финского газопровода Balticconnector, скорее всего, принадлежит китайскому судну Newnew Polar bear. Инцидент произошел в начале октября. Помимо газопровода получил повреждения российский интернет-кабель, протянутый по дну Балтийского моря из Калининградской области в материковую часть России.

"Техническое расследование продолжается, несмотря на то, что активное расследование на месте происшествия завершено. На данном этапе можно утверждать, что якорь, поднятый из моря 24 октября 2023 года, по определенным техническим параметрам подходит в качестве якоря Newnew Polar bear", - говорится сообщении полиции Финляндии.

Ранее о возможной причастности к аварии китайского судна сообщали финские СМИ со ссылкой на данные системы отслеживания морского трафика Marine Traffic. В ночь с 7 на 8 октября Newnew Polar Bear шел на юго-восток со скоростью около 11 узлов в Финском заливе, пишет Helsingin Sanomat. В 1:12 ночи по финскому времени контейнеровоз неожиданно сбросил скорость и фактически ненадолго остановился в районе аварии. Это якобы произошло именно тогда, когда сотрудники норвежского сейсмологического центра Norsar зафиксировали толчки в районе повреждения газопровода.

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. 8 октября давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст "решительный ответ", если подтвердится факт намеренной атаки на газопровод Balticconnector.

Теги: якорь, судно, газопровод


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