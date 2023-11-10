На РЭФ задумались, как сменить управленческую элиту без крови

Генеральный директор Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) Александр Агеев на полях Русского экономического форума в Челябинске рассказал, какие задачи решал Госплан в СССР и почему современной России стоит обратить взор к прошлому, подходя к вопросу построения будущего. По его мнению, из опыта планирования в СССР нужно взять главное – а это тип личности управленца, потому что планированием тогда занимались совершенно другие люди. "Это были люди не мещанской ориентации, с большим энтузиазмом", — сказал Агеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Какие задачи решал Госплан: самая важная — это военно-промышленный комплекс, безопасный суверенитет, даже когда был НЭП, шла колоссальная работа по осознанию, каких нам не хватает критически важных материалов, какие нужно развивать, какие нужно импортировать, а потом уже шла речь об индустриальной базе. Минимум ресурсная производственная база, создать вторую промышленную базу — задача, которая была поставлена в 20 годы. Потом ее обеспечили пятилетки", — рассказал Агеев.

Формирование элиты управленцев в СССР шло достаточно жестко, соглашается эксперт, но итог получился замечательный. Сегодня же квалификация людей рассчитается по принципу "эффективности", но не в KPI дело.

"На что нацелен человек — на мелкий личный рай или на то, что называется, жила бы страна родная. Это принципиальные вопросы. Третий вопрос и, возможно, самый главный: понятийные вещи, когнитивные архитектуры — ключевая тема. Например, в Уголовном кодексе СССР задачей уголовного процесса было утверждение истины. А сейчас — конкуренция сторон. С 1932 года по 1992 год была комиссия в Академии наук по фундаментальным понятиям, она ликвидирована. Потому у нас такой понятийный "Вавилон" и масса других вопросов. Главное — найти баланс между свободой и порядком. Но предыдущие поколения с этим справлялись и весьма неплохо", — сказал Агеев.

Сегодня главная дилемма состоит в том, что нужно при формировании новой элиты обойтись без крови и в то же время совершить переход, эта задача остается самой сложной.