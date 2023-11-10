Многократные выплаты по региональному материнскому капиталу для многодетных семей Владимирской области высоко оценили получатели

В Министерстве социальной защиты населения Владимирской области отмечают: в ведомство поступает много положительных отзывов от многодетных семей после того, как региональный материнский капитал стал многократным.

С 1 сентября эта мера поддержки предусматривается на третьего и каждого последующего ребёнка. Родители могут обратиться за выплатой в отделы социальной защиты населения области по месту постоянной регистрации по достижении ребёнком полутора лет и до его трёх лет. В 2023 году сумма регионального материнского капитала составляет 75728 рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Национальный проект «Демография» предусматривает ежегодную индексацию материнского капитала для тех, кто не сразу воспользовался средствами. Также многодетные семьи получат единое социальное пособие на трёх детей, компенсацию за коммунальные расходы, ежемесячную выплату на проезд.

Лариса и Александр Слеповы – многодетные родители, семья проживает в Гусь-Хрустальном. Всего в семье пять детей, и все они любят спорт.

«В детях важно увидеть творческое начало и, конечно же, приобщить их к спорту. Умеренные физические нагрузки – это необходимая база для нормального развития ребёнка. Причём, не только его тела, но и духа. Если в городе проходят массовые спортивные мероприятия, мы обязательно присутствуем всей нашей большой семьёй. Дети участвуют в Лыжне России и кроссах, а мы с мужем морально поддерживаем их на старте и финише. Ещё мы часто вместе выбираемся на велопрогулки, прививаем у детей любовь к здоровому образу жизни. Потому что лучшее воспитание – собственным примером. Это всегда действенно. У Кати уже золотой значок ГТО, а у Егора – серебряный», – рассказала Лариса.

Еще одно убеждение Слеповых – дети должны получить достойное образование.

«Мы получили от государства материнский капитал, но пока не воспользовались им. Деньги могут понадобиться на оплату образования детей, если они не поступят на бюджетные отделения. А если поступят сами, то средства маткапитала потратим на жилплощадь для детей, которые уже подрастут и к тому времени захотят жить отдельно. Мы очень довольны, что государство предлагает такую меру поддержки как материнский капитал. И сумма очень достойная», - отметила Лариса.