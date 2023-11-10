Кофе Tchibo в России сменит название

Кофе Tchibo в России поменяет название на близкое по написанию, но далеко не похожее по звучанию Tibio.

Ребрендинг компании "Чибо СНГ" связан со сменой собственника. Ранее компания принадлежала немецкой Tchibo GmbH, но в прошлом году на фоне начала СВО производитель решил покинуть российский рынок, подразделение было продано местному менеджменту.

Новые владельцы уверяют, что после смены названия рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит "максимальную преемственность", пишет "Коммерсант". При этом участники рынка считают, что ребрендинг все равно скажется на продажах.