10 Ноября 2023
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Фото: скриншот трансляции РЭФ / rutube.ru/channel/25103070

Дмитрий Белоусов: Мир вышел из более-менее предсказуемого состояния на ближайшие 10-15 лет

На Русском экономическом форуме обсуждают стратегическое планирование и будущее для страны, учитывая исторические уроки. Как заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов, мир изменился и вышел из более-менее предсказуемого состояния на ближайшие 10-15 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это и восход новых центров экономической силы, который неизбежно бросает вызов старым центрам экономических сил, и распад прежде очень понятной, почти валлерстайновской России", – заявил Белоусов.

Среди важнейших вызовов современности – абсолютное сжатие населения – ситуация, с которой не сталкивались. Также Белоусов сказал и про резкий рост нагрузки на финансовую систему, на социальные институты и так далее.

"С этим мы еще тоже дела не имели. В экономическую проблему превращается климат. Климатическая повестка становится политическим инструментом сдерживания других. В первую очередь нас. Наш газ плохой, у американцев хороший, наши леса плохие, давайте введем пошлину".

Белоусов призывает заняться сквозным государственным планированием. При этом не стоит устанавливать продуктовые приоритеты, но нужно иметь пространство для саморазвития нового, иначе мы можем оказаться отстающими от тех, кто это новое создал. Классический пример здесь — беспилотники. Нужно поддерживать экономическую силу, создавать сквозные технологии, чтобы обеспечить их применение в реальной жизни, подытожил спикер.

Теги: дмитрий белоусов, макроэкономика, русский экономический форум, вызовы времени


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