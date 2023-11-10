10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Николаев: Определение семьи есть только в законе о прожиточном минимуме

Год назад вышел указ президента РФ №809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". В то же время российское законодательство удивительно далеко от настоящих традиционных ценностей. Об этом написал в "Парламентской газете" депутат Госдумы Николай Николаев.

Он отмечает, что если взять семью, то определение, что есть семья, есть только в законе о прожиточном минимуме, при этом основным признаком является совместное проживание.

"Мы говорим о защите семьи, о защите прав семьи, но семья не обладает правосубъектностью. А значит, у нее нет формальных прав. Мы говорим о ценности жизни, но при этом у нас самое либеральное законодательство об абортах в мире", - подчеркивает депутат.

Он считает, что нужно воспользоваться историческим шансом и преобразовать законодательство и страну на основе традиционных представлений.

В июне тогдашний сенатор Елена Мизулина заявила, что в российском законодательстве нет термина "семья". Следовательно, она не правосубъектна. А нынешний Семейный кодекс фактически не оставляет места для семьи. Поэтому в России творится ювенальный беспредел.

Теги: семья, традиционные ценности


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