Ольга Жданович покинула пост операционного директора "Ельцин-центра"

"Ельцин-центр" лишился своего операционного директора. Ольга Жданович написала заявление по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в ЕЦ.

Со совей должности Жданович уходит сегодня, после чего собирается развивать собственные проекты. Как передает ее слова 66.RU, уже поступают предложения от разных компаний, но в первую очередь Жданович собирается заняться подготовкой катка "Северное сияние" в ЦПКиО к сезону.

О новом директоре в "Ельцин-центре" пока ничего не сообщают.