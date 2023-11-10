10 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

ФСБ и ФНС нашли две схемы вывода этилового спирта в нелегальный оборот без акциза

ФСБ и ФНС нашли две схемы вывода этилового спирта – медицинского и пищевого – в нелегальный оборот без акциза.

Проверка показала, что с 2020 по первую половину 2023 гг. объем задекларированного производства спирта для медицины и парфюмерно-косметической отрасли официально составил 47,1 млн дал, пишет РБК. Из них на медицинский спирт пришлось 18,1 млн дал, а на пищевой — 29 млн дал. В нелегальный оборот за это время могли вывести 11,4 млн дал из задекларированных объемов, в том числе 7,6 млн дал медицинского спирта и 3,8 млн дал пищевого спирта. То есть больше 40% легально произведенного медицинского спирта выводится в "тень".

Отметим, государство пытается не только регулировать отсутствие теневого рынка алкоголя, но и регламентировать официальную торговлю спиртным. Ранее выяснилось, что Министерство финансов России подготовило проект отрицательного отзыва кабмина на проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Позицию Минфина поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Министерство финансов уже направило проект отзыва в правительство. В ведомстве заявили, что такой законопроект создаст административный барьер для бизнесменов. Кроме того, собрание жильцов, получив право принимать такие решения, может начать этим злоупотреблять.

При этом Министерство сельского хозяйства России поддерживает инициативу об онлайн-продаже вина в стране. Как сообщила заместитель министра Марина Афонина, с Минфином велась долгая работа над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению продаж отечественного вина через "Почту России". Минфин ведет дискуссию с Минздравом по вопросу легализации онлайн-продаж алкоголя, чтобы обелить рынок, поскольку финансовое ведомство видит в интернете значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в стационарных торговых точках, например, сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.

Теги: ФСБ, ФНС, алкоголь, теневой оборот


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