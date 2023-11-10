Александр Галушка: Плановая экономика и рынок – не антагонисты

В рамках Российского экономического форума в Челябинске прошла дискуссия о плановости экономики, во время которой заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка привел в пример США и Китай, где плановость, вне зависимости от идеологии, все же присутствует в экономике. В России она тоже есть — у нас существует не менее 60 тыс. документов стратегического планирования, но все они не связаны между собой ни по срокам, ни по ресурсам, не скоординированы, не стыкуются, носят декларативный характер, заявил Галушка. По его мнению, это тоже планирование, но низкое качественное государственное планирование в деградирующей форме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не антагонисты планы и рынок, а находятся в конвергентных отношениях. Не план вместо рынка, и не рынок вместо плана, а вместе на единых началах организующие рынок средства в рамках рыночной самоорганизации, – сказал Галушка. — Это очень важная констатация, которую наконец-то нужно сделать, имея в виду, что в ходе перестройки 30 с лишним лет назад, была введена такая дилемма — либо план, либо рынок. Очень важно сегодня это закончить, особенно когда смотришь, что в рынке 60 тысяч документов стратегического планирования, которые у нас сегодня приняты в стране, но не связаны между собой ни по срокам, ни по ресурсам, не скоординированы, не стыкуются, носят декларативный характер, это просто низкое качественное государственное планирование в какой-то деградирующей форме".