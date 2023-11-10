Уральский полпред раскритиковал непредсказуемость Центробанка

Действия Центробанка оказываются непредсказуемыми для бизнеса, об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на Русском экономическом форуме в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, предприятия все больше и больше вкладывают собственных ресурсов в производство. И хотя Якушев особо отметил, что повышение ключевой ставки – это полномочия ЦБ, но "вопрос в том, что [после повышения ключевой ставки] финансовая модель [предприятий] поменялась, ресурсы вложены и финансовая модель не летит", и предпринимателю, который уже начал инвестировать, неясно, как работать.

"Где те инструменты, которые должны были подстраховать предпринимателей? Также если налоги меняются и меняется налоговая база, но опять финансовая модель встает под большой знак вопроса. принципиально надо иметь всегда иметь четкие правила игры", – сказал он.

К нему присоединился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил, что банковские кредиты в источниках инвестиций составляют 10%, тогда как собственные источники – 50-70%, а в том же Китае и других успешных экономиках обратная ситуация.

"В этом смысле надо эту ситуацию серьезно менять, одна из возможных мер – вовлечение ЦБ в процесс стимулирования роста экономики вплоть до установления показателей эффективности для ЦБ", – добавил Текслер.

Напомним, в октябре Центробанк поднял ключевую ставку до 15% и на днях не исключил повышения до 16%.