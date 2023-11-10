За высадку инвалидов без документа будут наказывать?

Депутаты фракции ЛДПР намерены сегодня внести в Госдуму законопроект о наказании за высадку из транспорта инвалидов первой группы. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В июле Госдума приняла закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд не только школьников, но и инвалидов первой группы, следующих без сопровождающего и забывших дома документ. Но реальной ответственности до сих пор нет, отмечает Нилов.

Ранее для водителей и контролеров, высаживающих детей, ввели штрафы. Точно такие же штрафы должны быть приняты и для защита инвалидов, считает депутат.