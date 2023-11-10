Орлов потребовал избавиться от наледи и грязи в Екатеринбурге до похолодания

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание с руководителями районов уральской столицы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, главной темой стала уборка улиц.

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Как заявил Орлов, пока еще тепло и нет снега, необходимо избавиться от наледи и грязи на тротуарах.

"К концу следующей недели нас ждет похолодание, и вся вода, оставшаяся на пешеходных маршрутах, превратится в корку. Если ее засыплет снегом, наледь останется на всю зиму. Этого допустить нельзя", - поставил он задачу коммунальщикам.

По данным мэрии, сегодня, 10 ноября, уборка Екатеринбурга будет продолжена. На очистку улиц выйдут 422 дорожных рабочих и 158 единиц техники. Среди них 13 комбинированных дорожных машин, 45 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков и 50 самосвалов.

Напомним, недавно Алексей Орлов раскритиковал работу коммунальных служб из-за состояния улиц после снегопадов.