Рогозин: Требование иметь минимум трёх детей - вопрос национальной безопасности России

Экс-глава Роскосмоса, а ныне – сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин поддержал предложение давать квартиру за рождение третьего ребенка. Накануне такую идею высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом Рогозин считает, что государство должно не рекомендовать иметь трех детей, а требовать.

"Демографическая ситуация в стране, особенно в регионах с преобладающим русским населением такова, что требование иметь как минимум трех детей в каждой российской семье является вопросом национальной безопасности и физического выживания коренных народов России", - пишет Рогозин в своем Telegram-канале (здесь и далее авторское написание в цитатах сохранено - прим. ред.).

"Особенно обмелели демографические берега русского моря, что в перспективе уже одного поколения, скажем мягко и причесанно, может кардинально изменить облик страны. Поэтому данное предложение В.И.Матвиенко является по сути безальтернативным и должно быть рассмотрено и поддержано Правительством РФ в самое ближайшее время", - добавляет Рогозин.

Согласно данным "Википедии", у самого Рогозина в 59 лет только один сын. Правда, у этого сына трое детей. Но и проблем с жилплощадью, судя по местам трудоустройства, семья Рогозина-младшего не должна иметь.