10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Константин Малофеев: Политика Центробанка приведет к разорению бизнеса в России

На полях Русского экономического форума в Челябинске выступил зампред ВРНС Константин Малофеев, который заявил, что политике ЦБ РФ могут быть рады только финансовые спекулянты, потому что бизнес при ставке 15% просто не выживет, передает корреспондент Накануне.RU.

“Центральный банк регулирует этот вопрос, заканчивая тем, что рубль туда-сюда ходит, что всегда очень удобно для инсайдеров. И, конечно, заработки там фантастические, я тоже как бывший инвестиционный банкир не могу не приветствовать такую политику ЦБ. А уже как заместитель главы Всемирного народного русского собора, который ближе к земле, я хочу сказать, что с такой политикой останутся только финансовые спекулянты”, – сказал Константин Малофеев.

По словам Малофеева, реальный бизнес не может существовать при ставке 15%, и уж тем более бизнес не сможет добиться того самого прорыва, который так необходим стране. Потому что возвращать кредиты, которые брали под 10-11%, а потом отдавать под 18% – это прямой путь к банкротству, считает эксперт.

“Это означает дефолт. Сбербанк и ВТБ, соответственно, будут обладателями двух третей нашей экономики, если не трех четвертей, и, собственно, тогда мы перейдем к государственному планированию и увидим планирование внутри государственного банка. Сбербанк и ВТБ будут управлять нашей экономикой, потому что она будет им принадлежать. А Россельхозу будет, соответственно, принадлежать вся земля”, – заключил он.

Напомним, накануне ЦБ не исключил повышения ставки уже до 16%.

Теги: русский экономический форум, константин малофеев


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