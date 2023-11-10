В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина по фамилии Блинов

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Блинов по подозрению в госизмене.

Суть дела не раскрываются из-за грифа секретности, передает РИА Новости.

9 ноября сообщалось, что Блинова задержали сотрудники ФСБ. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил ученого Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Он был арестован в декабре 2020 года по подозрению в государственной измене. СМИ писали, что его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности.