Названо число бюллетеней на выборах президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия России утвердила число избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в следующем году.

Согласно данным ЦИК, бюллетеней будет 113 574 550 штук. Из них более 112,6 млн распределят между регионами России, остальные будут использованы за пределами страны, например, на территории Байконура.

С последних президентских выборов – в 2018 году – число избирателей сильно выросло (в 2018-м их было 109 млн).

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству России, должны пройти 17 марта 2024 года.