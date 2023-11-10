10 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Михаил Метцель ТАСС

Названо число бюллетеней на выборах президента России в 2024 году

Центральная избирательная комиссия России утвердила число избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в следующем году.

Согласно данным ЦИК, бюллетеней будет 113 574 550 штук. Из них более 112,6 млн распределят между регионами России, остальные будут использованы за пределами страны, например, на территории Байконура.

С последних президентских выборов – в 2018 году – число избирателей сильно выросло (в 2018-м их было 109 млн).

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству России, должны пройти 17 марта 2024 года.

Теги: выборы президента, бюллетени, цик


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