Прокуратура запустила проверку после новости об отмене рейса "Ласточки" из Екатеринбурга до Качканара

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после отмены популярного рейса "Ласточки" от Екатеринбурга до Качканара.

В социальных сетях появилась информация о том, что популярный у уральцев маршрут на 19.15 собираются отменить и якобы с 10 декабря пустить электричку в Нижнюю Туру. Жителям Качканара предлагается доезжать до Нижней Туры, после чего ехать до дома, либо и вовсе выходить на остановке "Гора Благодатская", чтобы сделать пересадку.

Под постами жители обоих городов негодуют. Пока родители студентов из Качканара собираются бороться за вечерние рейсы, свердловчане из Нижней Туры обвиняют город-соседа в жадности и призывают порадоваться, что до них теперь тоже будет ездить "Ласточка".

"Зачем нужно сначала сделать, а потом отменить?! Все жители Качканара были очень счастливы появлением Ласточки в нашем городе! Зачем такие вопросы задавать, если вы сами знаете на него ответ?!"

"Почему надо убирать Ласточку, ведь до Н. Туры и до Лесного всегда было достаточно автобусов из Екатеринбурга. А если возможен вариант разделения вагонов, то почему бы нет. И овцы целы и волки сыты";



"Пусть Нижняя Тура для себя рейсы и отстаивает, почему должно за счет Качканара быть? Речь не о конкретном городе или населенном пункте, речь о том, что людей только приучили к более или менее комфортным перевозкам,студенты ездили домой безопасно, а сейчас просто взяли и решили , что с нас и так хватит. У нас и так толком ни уехать, ни приехать, одни развалины ездят, и то круг дают через Туру";

"Это просто издевательство над народом, только люди привыкли и пользовались Ласточкой в удобное для поездки время и на тебе, не долго пришлось радоваться, что все для народа, кому-то это выгодно, но не населению".

"Все студенты на 19.15, уезжают на выходные домой, очень удобно было";

Жители Качканара уже начинают призывать обращаться в приемную губернатора Свердловской области с просьбой оставить маршруты. А вот жители Нижней Туры, напротив, радуются возможному подарку под Новый год..

"Ну мне тоже было не понятно, почему из Качканара ходили, от нас нет, сделали и от нас, хорошо же. Лично я рада. И время удобное, утром уехал туда, вечером обратно, у автобусов билеты уже по 700 с лишним, нет уж, спасибо";

"Ласточка лучше автобуса по нескольким пунктам: 1) цена. 2) гарантированность поездки. Лично несколько раз сталкивался что Нижнетуринский рейс отменяли в последний момент и мол езжайте на следующем. 3) точное время прибытия. Нет зависимости от погоды или ситуации на дороге. 4) комфорт (ну тут субъективно). 5) наличие приложения: количество оставшихся мест, покупка в любое время. 6) туалет в любое время";

"Заметила, что для Качканара удобна их линия. И Качканару все равно на удобство других городов. Хотя живет же рука об руку. Такие все злые оказались, всем жаль пару рейсов. А вы никогда не задумывались, как Нижняя Тура? Конечно, нет, ведь удобно, когда тебе хорошо. Нижняя Тура скажет спасибо. Для всех есть удобные моменты. Тура вообще была без Ласточек. И ничего. А людям тоже охота ездить в комфортных условиях. Я не говорю про удобность рейсов, а в принципе. Радовались бы, что разделили, а не полностью отдали. Удобно было ночью или вечером студентам, родители могли бы забрать с Нижней Туры. Никто не запрещает. Не в обиду Качканару. Тура тоже во многом ущемлена и о многом молчит, что отдано нам".

Свердловская транспортная прокуратура в связи с публикациями об отмене рейсов организовала надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка законности действий перевозчика АО "Свердловская пригородная компания".