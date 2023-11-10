Экс-главе РКК "Энергия" грозит срок за ущерб в 4 миллиарда

СКР в третий раз предъявил окончательное обвинение бывшему руководителю ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Виталию Лопоте — прежнюю версию следствия не утвердила Генпрокуратура.

Лопоте инкриминируют незаконное направление средств его корпорации на погашение долгов участников проекта "Морской старт", покупку акций его участников и другие цели, пишет "Ъ". Размер ущерба в новом варианте обвинения снизился с 9 до 4,2 млрд руб. В материалах расследования, которое длится с 2014 г., помимо Лопоты появились имена еще трех фигурантов, включая двух бывших вице-президентов "Энергии". Речь в материалах дела идет о периоде с 12 апреля 2010 по 6 декабря 2013 гг.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" является головным предприятием в области пилотируемого освоения космоса. На предприятии, история которого начинается в 1946 г., под руководством выдающегося советского конструктора, академика Сергея Королева были разработаны первые в нашей стране баллистические ракеты, заложившие основу ракетно-ядерного щита СССР, а затем и России. На базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 специалистами предприятия было создано семейство космических ракет-носителей среднего класса "Спутник", "Восток", "Восход", "Луна", "Молния" и "Союз". В корпорации были изготовлены первый искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту 4 октября 1957 г., первые космические корабли "Восток" и "Восход", созданы первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры, Марса.