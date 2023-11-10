Студенты Сургутского института экономики, управления и права проверили знание Конституции России

10 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: admsurgut.ru

Студенты Сургутского института экономики, управления и права проверили знание Конституции России

12 декабря в России государственный праздник — День Конституции Российской Федерации. Это главный нормативный правовой акт нашей страны, принятый 12 декабря 1993 года. К этой дате по инициативе партии "Единая Россия" с 1 октября по 25 ноября 2023 года в стране проводится викторина "30 лет Конституции – Проверь себя".

Цель мероприятия - проверить знание Конституции РФ гражданами, всего предлагается 10 вопросов. На прохождение теста отводится 10 минут.

Накануне в тестировании поучаствовали студенты Сургутского института экономики, управления и права.

По словам завкафедрой правоохранительной деятельности Максима Трояна, высокие баллы были у большинства участвовавших студентов. Тест они прошли за "считаные минуты". Основной блок вопросов – права и обязанности граждан по Конституции.

Студенты(2020)|Фото: Накануне.RU

Максим Троян также поучаствовал в тестировании, получив "достаточной высокий балл".

Заведующая кафедрой права и судебного администрирования Юлия Макарова добавила, что в конкурсе поучаствовали более 600 студентов. Задействованы все три направления юридического профиля. Студенты показали "достойные и высокие результаты". Конкурс носит актуальный характер – не только студенты проверяют свои знания, но и педагоги оценивают уровень навыков подопечных. Студентка кафедры правоохранительной деятельности Виктория Манита сообщила, что было немного сложно, но все прошло хорошо – она получила восемь баллов.

"Мало времени отводится на ответ, а вопросы обширные. Варианты ответов были. Всего дается 10 минут", - сказала Виктория Манита.

Победителей конкурса определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за более короткий срок. Знатоков наградят ценными призами. Также каждый участник получает электронный сертификат. Окончательные итоги подведут 30 ноября. Награждение лучших состоится в декабре. Призовой фонд – 1,5 миллиона рублей. Предусматривается 10 победителей. Список победителей будет опубликован на сайте. Узнать подробности и проверить свои знания можно на сайте: https://constitution.er.ru/. Также перейти на сайт можно по Qr-коду.

Код для перехода к тесту на знание Конституции(2023)|Фото: admsurgut.ru

Теги: Конституция России, Сургут, викторина, студенты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.10.2023 13:30 Мск Сургутян приглашают проверить знание Конституции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}