Студенты Сургутского института экономики, управления и права проверили знание Конституции России

12 декабря в России государственный праздник — День Конституции Российской Федерации. Это главный нормативный правовой акт нашей страны, принятый 12 декабря 1993 года. К этой дате по инициативе партии "Единая Россия" с 1 октября по 25 ноября 2023 года в стране проводится викторина "30 лет Конституции – Проверь себя".

Цель мероприятия - проверить знание Конституции РФ гражданами, всего предлагается 10 вопросов. На прохождение теста отводится 10 минут.

Накануне в тестировании поучаствовали студенты Сургутского института экономики, управления и права.

По словам завкафедрой правоохранительной деятельности Максима Трояна, высокие баллы были у большинства участвовавших студентов. Тест они прошли за "считаные минуты". Основной блок вопросов – права и обязанности граждан по Конституции.

Максим Троян также поучаствовал в тестировании, получив "достаточной высокий балл".

Заведующая кафедрой права и судебного администрирования Юлия Макарова добавила, что в конкурсе поучаствовали более 600 студентов. Задействованы все три направления юридического профиля. Студенты показали "достойные и высокие результаты". Конкурс носит актуальный характер – не только студенты проверяют свои знания, но и педагоги оценивают уровень навыков подопечных. Студентка кафедры правоохранительной деятельности Виктория Манита сообщила, что было немного сложно, но все прошло хорошо – она получила восемь баллов.

"Мало времени отводится на ответ, а вопросы обширные. Варианты ответов были. Всего дается 10 минут", - сказала Виктория Манита.

Победителей конкурса определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за более короткий срок. Знатоков наградят ценными призами. Также каждый участник получает электронный сертификат. Окончательные итоги подведут 30 ноября. Награждение лучших состоится в декабре. Призовой фонд – 1,5 миллиона рублей. Предусматривается 10 победителей. Список победителей будет опубликован на сайте. Узнать подробности и проверить свои знания можно на сайте: https://constitution.er.ru/. Также перейти на сайт можно по Qr-коду.