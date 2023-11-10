МИД: Россия свернула работу над проектом Совбеза ООН по "Северным потокам"

Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва "Северных потоков", сообщает МИД РФ.

В ведомстве отметили, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и пытаются замедлить процесс. Главный аргумент западных стран - СБ ООН "незачем вмешиваться" в национальные расследования Германии, Дании и Швеции.

При этом уточняется, что за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу.

СМИ сообщали, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках". Якобы после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.