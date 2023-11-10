Житель Екатеринбурга за долги по алиментам лишился машины и отправился под арест

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль у должника по алиментам. Сам мужчина также отправился под арест.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, отец не платил алименты для своего несовершеннолетнего сына 2008 года рождения. Также мужчина не принимал никакого участия в воспитании ребенка, проживая в Ханты-Мансийском автономном округе.

В итоге он накопил задолженность около 800 тысяч рублей, а затем сменил место жительства и был объявлен в исполнительный розыск. Судебные приставы нашли его в Екатеринбурге. Выяснилось, что у алиментщика есть автомобиль "Рено Сандеро".

Машину тут же арестовали и передали на ответственное хранение специализированной организации. А самому мужчине за неуплату алиментов суд назначил 10 суток административного ареста.

Если после выхода на свободу он не приступит к погашению задолженности, автомобиль отдадут на оценку и реализацию. Полученные от продажи деньги будут направлены на содержание ребенка.