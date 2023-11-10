Госдума РФ продлила приостановку компенсации советских вкладов

Госдума России одобрила во втором и третьем чтении закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки начала выплаты полных компенсаций советских вкладов в Сбербанке.

Выплаты ежегодно переносятся с 2003 года. По словам замминистра финансов России Алексея Моисеева, если бы государство перестало откладывать выплаты и решилось бы вернуть гражданам деньги, то расходы только в 2024 году превысили бы все доходы бюджета и составили бы 61 трлн руб.

"Федеральный закон был принят в 1995 году, с тех пор прошло уже 28 лет, с тех пор долг не был выплачен ни в какой форме, ни в каком размере и никому. Причина всегда одна: отсутствие финансовых средств", - отметил член комитета ГД по финансовой политике Владимир Сенин.