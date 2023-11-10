Производство табачных изделий в России может остановиться

Производители табачной продукции в России заявили о сложностях с ввозом сырья в страну.

По их словам, это связано с ужесточением правил обеззараживания табака от насекомых-вредителей. Как сообщил гендиректор "Филип Моррис сэйлз энд маркетинг" Сергей Слипченко, это не новая проблема и сегодня идет диалог со странами - поставщиками сырья. Эти страны принимают меры для обработки товара перед отправкой.

Отмечается, что производители обладают запасами сырья, которого хватит на 4-6 месяцев. "Но если будет позиция, что нужно их отправлять, логистическое плечо вырастает минимум в три раза - и по срокам, и по стоимости", - отметил топ-менеджер.

Исполнительный директор ассоциации "Совет по вопросам развития табачной промышленности" Эдуард Воронцов указал, что единственным вариантом в данной ситуации остается возвращение сырья отправителю. "Мы можем говорить: при сохраняющейся тенденции [через] месяц, два или три максимум все производство в Российской Федерации остановится", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.