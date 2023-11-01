Спасатели нашли уральских туристов, пропавших во время сплава по реке Вижай

Завершились поиски группы туристов, которые отравились на сплав на севере Свердловской области, и пропали. Об этом заявил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"Только что группа спасателей доставила их на большую землю, сотрудники полиции ОВД Ивделя их опросили, узнали все подробности. Все без исключения живы и здоровы. Им не понадобилась ни госпитализация, ни медицинская помощь", - сообщил корреспонденту Накануне.RU Горелых.

По его сведениям, туристы были очень удивлены, что такой, по их словам, "кипиш начался в стране". "У группы был запас пропитания на целую неделю, а также спальники и прочие вещи, необходимые для длительного пребывания в тайге, - рассказал Горелых. – Никто из них не бедствовал, не мерз. Они были к таким условиям готовы, за исключением одного – они не были готовы оказаться в плену замерзшей реки. Хотя их предупреждали, что они выбрали неудачный момент для сплава".

"Когда сотрудники полиции опрашивали туристов, выяснилась одна любопытная деталь, до этого момента неизвестная. Дело в том, что в составе группы было не пять человек, как ранее сообщалось, а шесть. В группе с пятью мужчинами оказалась одна молодая женщина по имени Людмила, 1992 года рождения. Она также из Березовского городского округа. Ей также медицинская помощь не потребовалась. Все туристы выразили слова благодарности всем, кто искал их все это время, а также тем, кто за них переживал. Никаких сожалений о случившемся они не высказали. Более того, высказали пожелание вернуться не эту же реку для нового сплава, так им понравилось в ивдельских краях. Но заверили представителей МВД, что в следующий раз они обязательно зарегистрируют группу в МЧС и приобретут спутниковую связь", - сообщил Горелых.

"После проведения профилактической работы и установления обстоятельств случившегося вся группа в 21.30 по местному времени (19.30 мск) убыла в свой родной город. Поисковой операции полиции и спасателей теперь окончательно дан отбой", - отметил полковник Горелых.

Напомним, о пропаже группы туристов, решивших сплавиться по реке Вижай, стало известно 30 октября. Выяснилось, что компания отправилась на сплав 26 октября и должна была выйти на контакт в 10.00 30 октября, однако этого не сделала.