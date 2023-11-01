Хинштейн: О вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию не может быть речи

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ни о каком вхождении ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии "не может быть речи".

По его словам, бывшие сотрудники частной военной компании могут вступать в ряды Росгвардии исключительно в добровольном порядке.

"Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению", — написал депутат в своем телеграмм-канале.

Ранее журналисты пермского СМИ 59.ru опубликовали материал о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер". По данным издания, компанию якобы возглавил сын Евгения Пригожина — Павел Пригожин. Утверждается, что сам "Оркестр" ушел в состав Росгвардии.

Хинштейн сообщил, что сами представители бывшей ЧВК опровергли такой набор, а журналисты 59.ru не смогли объяснить происхождение информации, ими распространенной.