01 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Mohammed Salem

Замгенсека ООН назвал "зверством" израильский удар по лагерю беженцев в Газе

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс назвал зверством обстрел израильской армией лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа.

По его словам, "боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями". Об этом сообщает РИА Новости.

Израиль заявлял, что повторно атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Министерство внутренних дел Газы сообщило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек.

Лагерь также был атакован на прошлой неделе. СМИ сообщали, что погибло не меньше 30 человек. Стрельба велась по двум жилым домам и албанской мечети в лагере беженцев.

Теги: лагерь беженцев, сектор газа, израиль, гриффитс


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