В Финляндии конфисковали товарные знаки концерна Сбера, "Калашникова" и RT

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более 40 товарных знаков российских и белорусских юридических лиц, в отношении которых действуют санкции ЕС.

В частности, речь идет о конфискации зарегистрированных в стране товарных знаков и логотипов компаний АНО "ТВ-Новости" (учредитель Russia Today), «Сбер» и "Калашников".

Конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии, пишет "Коммерсантъ".

Ранее Минобороны Финляндии не одобрило три сделки с недвижимостью для россиян. Там сочли, что покупка трех объектов недвижимости недалеко от границы с Россией помешала бы "организации национальной обороны и защите территориальной целостности".

В июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны.