01 Ноября 2023
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Фото: t.me/razgruzka_vagnera

Материал издания 59.ru о ЧВК «Вагнер» и Росгвардии оказался фейком

Журналисты пермского СМИ 59.ru, опубликовавшие текст о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер», не смогли объяснить, откуда они взяли информацию об «Оркестре».

По данным издания, компанию якобы возглавил сын Евгения Пригожина — Павел Пригожин. Сам же «Оркестр» ушел в состав Росгвардии. Однако выяснилось, что весь материал является вымыслом.

Вероятнее всего, в основу «сенсации» лег один из многочисленных вбросов, рассылаемых в Сети. На просторе интернета сейчас тиражируются десятки теорий об «Оркестре», однако их правдивость вызывает серьезные сомнения.

Как и раньше, ориентироваться стоит лишь на подтвержденные источники. Однако, многие авторы каналов, журналисты и блогеры в погоне за популярности готовы распространять непроверенные данные ради набора аудитории.

Теги: оркестр, евгений пригожин, павел пригожин, росгвардия, фейк, чвк вагнер


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