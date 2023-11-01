Тюменские нефтехимические предприятия и ряд строительных организаций могут освободить от имущественного налога

Тюменские нефтехимические предприятия и ряд строительных организаций могут освободить от имущественного налога в 2024 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в областную думу законопроект "О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков". Он предусматривает поддержку отдельных отраслей экономики региона.

"Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития области. Законопроект предусматривает продолжение государственной поддержки отдельных отраслей экономики региона. При этом основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Сумма господдержки в 2024 году может составить порядка 6,8 млрд рублей.