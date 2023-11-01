01 Ноября 2023
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Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Власов будет разбираться с Госдумой по поводу мандата в Верховном суде

ЛДПР-овец Василий Власов, которого сегодня Госдума лишила депутатского мандата, подаст апелляцию в Верховный суд. А пока будет заниматься общественной деятельностью в созданной им организации. По данным Shot, свой рабочий кабинет в парламенте он покинет уже сегодня.

По официальной версии, Власова лишили мандата за систематические прогулы заседаний Госдумы и ее комитетов, хотя сам он опубликовал статистику, согласно которой был на 98% заседаний.

Примечательно, что фракция ЛДПР также выступила за лишение Власова мандата.

Сам он обвинил однопартийцев в интригах и подковерной борьбе за политическое наследство Жириновского, к которому Власов был весьма близок.

Теги: василий власов, мандат, госдума


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