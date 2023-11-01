Казахстан собрался нарастить поставки нефти во Францию

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Франции Эммануэль Макрон поучаствовали в открытии казахско-французского бизнес-форума.

Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики, говорится в сообщении на официальном портале президента Казахстана.

"Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Огромный потенциал имеется и в области "зеленого" водорода. В случае успешной реализации проекта Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, будь то производство, передача технологий или проведение экспертиз", - сказал Токаев.