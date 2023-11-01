Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать участников погромов в Махачкале

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал призыв не наказывать штурмовавших аэропорт Махачкалы.

В Instagram* он сделал репост публикации чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова с просьбой не ломать судьбы молодых ребят, устроивших погром.

"Накажите тех, кто организовал этот бардак через Telegram-каналы. Но не наших молодых ребят. Смягчите наказание до административного", — написал Магомедов. В комментариях подписчики в основном поддержали бойца.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин также выступил в защиту участников беспорядков. Он призвал проявить к ним снисхождение из-за того, что погромы спровоцировали из-за рубежа.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "снисхождения не будет никому из виновных". "Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах, поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", - сказал глава региона.

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