01 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Вместо плаща белая форма. Свердловский врач 1,5 часа боролся за жизнь тагильчанки в электропоезде

Врач-кардиолог из Нижнего Тагила спас пассажирку электропоезда, следующего по маршруту "Нижний Тагил - Екатеринбург". О геройском поступке свердловчанина рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Инцидент произошел накануне. Одна из пассажирок почувствовала себя плохо, ее артериальное давление резко снизилось до критических цифр и привело к обмороку. Окружающие сразу стали звать на помощь. К счастью, в этом же поезде ехал врач-кардиолог Городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов.

Пульс у женщины не прощупывался: тонометр, оказавшийся у кого-то из пассажиров, показал давление 50/30. Мукамил Сангинов провел сердечно-легочную реанимацию, после чего в течение 1,5 часов поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пациентки всеми возможными средствами. Попутчики тоже не остались в стороне и поделились горьким шоколадом, чтобы поднять давление.

Общими усилиями жизнь пассажирки была спасена. Ее удалось привести в чувство и уже в стабильном состоянии передать бригаде "скорой помощи", прибывшей на железнодорожный вокзал.

врач-кардиолог Городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов(2023)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Минздрав Свердловской области выражает искреннее уважение Мукамилу Сангинову.

Теги: врач, электропоезд, спасение, Екатеринбург, Нижний Тагил


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