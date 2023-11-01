01 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба ОМК

Осужденный на 20 лет за убийство и изнасилование прикамец помилован после участия в СВО

В Пермском крае житель Чусового, осужденный за убийство и изнасилование, получил помилование после участия в специальной военной операции.

Как сообщают местные СМИ, в августе прошлого года пьяный чусовлянин встретил ранее незнакомую ему 23-летнюю женщину. Применяя физическую силу, он завел потерпевшую в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, где совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, после чего убил ее камнем по голове и скрылся с места преступления.

В феврале 2023 года суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Однако вскоре убийца якобы был помилован и перестал выплачивать назначенную судом компенсацию.

"Последняя выплата от него была в сентябре этого года — 13 700 рублей. По моей информации, он уехал на СВО 21 августа. То есть три месяца я пыталась узнать, в какой колонии он находится, отправляла запросы в суд, прокуратуру. Долго молчали, а потом в сентябре поступил звонок из суда и мне просто устно сообщили, что он 21 августа подписал контракт и находится на СВО. Так я узнала об этом", - сообщила мать погибшей.

Теги: СВО, помилование, убийство, Чусовой


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