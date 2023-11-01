Семья погибшего в ходе СВО уральца восемь месяцев не получает положенную выплату

Семья уральца, погибшего в ходе специальной военной операции, восемь месяцев не может получить положенную выплату за Орден Мужества. Об очередном вопиющем случае поведал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, военнослужащий из Ирбитского района погиб еще летом прошлого года. Указ президента России о посмертном награждении был подписан в октябре, а заявление в военкомат вдова бойца направляла в марте этого года. Однако выплата семье не произведена до сих пор.

Иванов констатировал, что "случай, к сожалению, не уникальный".

"Каждый раз я поражаюсь и не могу понять, по какой причине некоторые ответственные тыловые деятели по полгода не могут решить вопрос с выплатой за награду? Это непрофессионализм или безразличие?", - задался он вопросом.

Депутат обратился в военную прокуратуру Центрального военного округа, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее Максим Иванов рассказывал, что награжденный Владимиром Путиным герой СВО пять месяцев не мог получить положенную выплату.