Главой города Мегиона избран действующий замглавы Алексей Петриченко

На сегодняшнем заседании городской думы Мегиона депутаты выбрали мэра, сообщили Накануне.RU в городском управлении общественных связей.

Новым градоначальником стал действующий замглавы города Алексей Петриченко. Ранее сообщалось, что его кандидатура была поддержана губернатором Натальей Комаровой. Выступая перед народными избранниками, Петриченко представил свой программу развития муниципалитета.

В числе своих основных задач Алексей Петриченко видит развитие города с учетом современных запросов населения. Он выделил основные направления, которым необходимо уделить более пристальное внимание. Наравне со сносом непригодного для жизни жилья, важно привести в надлежащее состояние улично-дорожную сеть, повысить безопасность и надежность коммунальной системы города, обеспечить порядок в городской среде, придать импульс реализации концепции молодежной политики.

В своей программе Алексей Петриченко отдельно остановился на экономических аспектах, поддержке участников и семей СВО, а также кадровой политике. Что касается последнего, то на вопрос о возможной ротации кадров в администрации города после назначения на должность главы города, подтвердил готовность формирования команды профессионалов с клиентоориентированным подходом к взаимодействию с жителями городского округа по решению вопросов местного значения.

В ходе голосования депутаты единогласно утвердили его на должность мэра.

Напомним, должность стала вакантной после смерти прежнего мэра Олега Дейнеки. 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника. После кончины мэра выяснилось, что доставить его тело в Мегион проблематично из-за протестов в Тель-Авиве - из-за них переносили на более позднее время авиарейсы в Москву.

Похороны состоялись 6 июля.