Bloomberg: Бизнесмен Авен признал ошибкой инвестиции в страны Запада

Сооснователи "Альфа-банка", бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман назвали ошибкой решение инвестировать в страны Запада, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Авен заявил об этом во время разговора с британской полицией в мае 2022 года, проведя на допросе три часа.

Фридман, говоря о своем решении покинуть Великобританию, заявил: "Тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой".

Ранее сообщалось, что Фридман и Авен пытаются избавиться от западных санкций, которые были введены в отношении них после начала военной спецоперации на Украине.

В марте 2022 года Авен дал интервью, в котором жаловался на санкции в отношении себя. Он скорбел по поводу нехватки денег на "бытовые нужды". Например, не на что было нанять шофера. "Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить", — сказал Авен в интервью Financial Times.

Фридман также жаловался на "бедную жизнь" под санкциями. По словам бизнесмена, его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.