Главу профилактической работы МЧС Екатеринбурга оштрафовали за незаконное предпринимательство

Главу отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Железнодорожному району Екатеринбурга признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. По данным СМИ, речь идет о полковнике Олеге Дремкове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный по долгу службы организовывал и проводил проверки в организациях на предмет пожарной безопасности, составлял протоколы и рассматривал административные дела. Но только этой работой уралец не ограничивался. Вместе с доверенным лицом, по которому ведется отдельное производство, он учредил организацию, которая занималась аналогичной работой, но только уже за деньги. Учредителем ООО был зарегистрирован тот самый знакомый.

В 2018 году осужденный по своей основной работе выехал в один из торговых комплексов Железнодорожного района, где выявил нарушения и вынес постановления о привлечении коммерческой организации к административной ответственности. После этого проверяющий указал представителю ТК на необходимость заключить с его фирмой возмездный договор для оценки и расчета индивидуального пожарного риска для подвала и этажей здания торгового центра. В дальнейшем было заключено два договора на общую сумму 190 тыс. рублей.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному по ч. 1 ст. 285 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, по ст. 289 УК РФ - в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. При этом, от наказания, назначенного по ст. 289 УК РФ, мужчина освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.