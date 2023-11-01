Власти Тюменской области планируют повысить размер единовременной выплаты для военнослужащих

Власти Тюменской области планируют повысить размер единовременной выплаты для военнослужащих, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Получить выплату смогут военнослужащие, заключившие контракт не ранее 1 октября 2023 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале государственной власти региона. Проект разработан департаментом социального развития.

"Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей", - говорится в документе.

В настоящее время проект находится на независимой антикоррупционной экспертизе.

Отметим, что в Тюменской области уже действует аналогичная программа, предусматривающая выплату в 100 000 рублей тем гражданам, которые заключают контракты на службу в специальных подразделениях и всем мобилизованным. Эта мера поддержки будет действовать до конца текущего года.

Также заключившие контракт военнослужащие имеют право и на получение федеральной выплаты. Ее размер, напомним, составляет 195 тыс. руб.