Путин и Лукашенко обсудили предстоящую встречу представителей ОДКБ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону.

По данным пресс-службы Кремля, разговор шел о подготовке к предстоящему очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Оно состоится в Минске 23 ноября.

Обсудили президенты двустороннее взаимодействие и продвижение союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии.